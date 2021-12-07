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Экономист рассказал об особенностях антироссийских санкций США и ЕС

Экономист Григорьев оценил реалистичность антироссийских валютных санкций США и ЕС

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Санкции США и ЕС, направленные на ограничения валютно-обменных операций в России, в итоге могут отличаться от тех, которые были упомянуты в западных СМИ, такое мнение выразил доцент института Мировой экономики и бизнеса РУДН, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с RT.

«В отношении доллара такие санкции возможны, но в отношении евро вряд ли, потому что Европа сильно зависит от России. США от России не зависят, у нас и объем торговый очень небольшой. Но ЕС является основным внешнеэкономическим партнером России наряду с Китаем», — объяснил экономист.

По мнению Григорьева, сообщения иностранных СМИ о возможной «агрессии» России в отношении Украины «относятся к области фантастики».

Ранее стало известно, что в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена американские СМИ сообщили о новом пакете антироссийских санкций, которые готовят Соединенные Штаты и Евросоюз. По данным телеканала CNN, ограничения коснутся «близкого окружения» Владимира Путина. В свою очередь, Bloomberg пишет о возможных мерах, затрагивающих обмен рублей на доллары, евро и фунты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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