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В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минстрой собирается к 2023 году создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова замглавы Минстроя Юрия Гордеева на совещании в Совете Федерации.

Сейчас в России улучшения жилищных условий ожидает 854 тыс. семей. Сведение разрозненных перечней в одну единую систему позволит добиться порядка и прозрачности в этой сфере. Это позволит исключить повторы и учесть данные об очередниках, которые уже получили квартиры или жилищные сертификаты на их приобретение.

«Смысл создания единой информсистемы заключается в том, чтобы там содержались все 100% случаев, когда государство предоставляет гражданину жилищную поддержку. Это позволит реально оценить объем обязательств», — считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

По ее словам, общая бюджетная поддержка на улучшение жилищных условий составляет 9 трлн рублей. Однако эта сумма может быть значительно меньше, так как многие люди стоят в разных учетных системах, при этом многие обязательства отличаются критериями и не предполагают учета.

Правительство может создать единого оператора строительства соцжилья. Об этом в конце ноября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

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