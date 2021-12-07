В России захотели изменить правила продажи игристого в Новый год и на Рождество

В России следует изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он уже направил соответствующее предложение на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передает RT.

По словам Петрова, данная инициатива распространяется на продажу слабоалкогольных игристых вин и шампанского в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).

«Ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения и фактически является профилактикой социальной преступности. Однако в любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22.00—23.00 в канун встречи Нового Года и Рождества», — говорится в обращении.

Он также указал, что многие люди, которые перед праздником проводят на рабочих местах значительное количество времени или заняты на предприятиях с особым рабочим графиком, могут быть ограничены в возможности покупки шампанского и других сортов игристого вина.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — сказано в тексте послания.

Ранее член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что во время новогодних праздников необходимо вводить ограничения на продажу алкоголя, чтобы граждане не «спивались».