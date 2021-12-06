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Путин повысил МРОТ

Путин утвердил повышение МРОТ до 13 890 рублей

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в указе.

Ранее глава государства предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%. Он объяснил решение скачком инфляции. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.

1 декабря Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год, предусматривающий повышение МРОТ и прожиточного минимума в стране.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рубля.

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