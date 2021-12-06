Аналитик объяснил падение биткоина ниже $50 тысяч

Падение курса биткоина ниже $50 тыс. 4 декабря произошло из-за поведения крупных инвесторов. Об этом Bloomberg заявил глава отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шон Фаррелл.

По словам аналитика, обвал стоимости биткоина связан с поведением институциональных инвесторов, таких как фонды, банки и инвесткомпании. Фаррел считает, что перед составлением итоговой годовой отчетности за 2021 год крупным держателям стоило бы выйти из активов, чтобы не портить показатели по прибыли.

Финансовые учреждения и крупные инвесторы массово скупали первую криптовалюту на протяжении последнего года, так как рынок становится более зрелым, и количество предложений различных продуктов, связанных с криптовалютой, постоянно росло. При этом улучшалось качество госрегулирования биткоина.

Однако именно крупные игроки рынка повлияли на то, что курс биткоина рухнул, так как их участие привело к тому, что вся отрасль перестала быть независимой.

В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалюты приблизительно на 20%. Так, цена биткоина составила $42 тыс., а общая капитализация рынка снизилась на 16% и достигла $2 трлн.