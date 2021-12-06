Сбер представил новую B2B платформу для ресторанов

Компания SberDevices разработала новую технологическую платформу для сферы HoReCa с интегрированными виртуальными ассистентами, которая позволит клиентам сократить время ожидания заказа, а бизнесу поможет уменьшить нагрузку на персонал. В двух московских ресторанах «Кофемания» уже сейчас можно опробовать возможность сделать заказ навынос с помощью виртуальных ассистентов Салют.

«Сама идея поверхностей для бизнеса состоит в том, что любой бизнес может купить устройство от SberDevices, и оно начнет помогать компании в работе со своими клиентами. Наши B2B2C-решения направлены на улучшение клиентского опыта за счет использования передовых технологий на базе AI. Мы уверены, что с нашими продуктами партнеры из сферы HoReCa смогут создавать новые, еще более высокие стандарты обслуживания», — отметил CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов.

Платформа работает на базе умного дисплея SberPortal, в который интегрированы ассистенты Салют. Заказы можно совершать касанием или голосом. Для этого необходимо подойти к стойке самообслуживания и произнести фразу «Салют, хочу есть». Также голосом можно добавить блюда и напитки и перейти к оплате. Для отслеживания своего заказа клиенту нужно будет перейти на специальную страницу по QR-коду.

««Кофемания» является трендсеттером в индустрии гостеприимства и одна из первых тестирует новые решения и технологии для улучшения как клиентского опыта, так и внутренних процессов. С помощью таких устройств мы рассчитываем лучше понять предпочтения гостей и предложить им дополнительные современные возможности, предугадывающие новые потребности и поведенческие паттерны», — сказал Digital & E-commerce Директор «Кофемании» Ренат Салихов.

Также обновилась и платформа Салют для отелей. В базовом варианте платформа работает на основе ТВ-приставки SberBox со специальной прошивкой, которая открывает доступ ко всем сервисам отеля через телевизор в номере с помощью пульта. Теперь же появилась и премиальная версия на базе смарт-дисплея с управлением через тач-интерфейс или с помощью голоса.

Одними из первых опробовать премиальное решение могут гости Cosmos Collection Altay Resort (Cosmos Hotel Group), где смарт-дисплеи установлены в номерах люкс и в общественных зонах отеля. Гости смогут ознакомиться с меню услуг отеля, заказать еду или банные принадлежности в номер, выбрать экскурсии, развлечь себя музыкой, кино, онлайн-играми или просмотром видео в интернете.