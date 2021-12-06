Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ВТБ предложит клиентам запрещать оформление онлайн-кредитов для защиты от мошенников 13:38
В НАТО рассказали, как Россия может отрезать Прибалтику от альянса за два часа 13:32
Российские родители недовольны уроками информатики в школе 13:29
В России подтвердился «омикрон»-штамм у двух человек 13:26
Лайшев отреагировал на слова Рудковской, обвинив ее в дешевой зависти 13:25
В Центре Гамалеи оценили созданную от коронавируса жвачку 13:22
104-летняя женщина научилась читать и писать 13:20
Стало известно, кто возглавит минобороны Германии 13:19
Адель готова вновь выйти замуж 13:13
Фонд национального благосостояния сократился почти на 60 млрд рублей... 13:12

Сбер представил новую B2B платформу для ресторанов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Сбера

Компания SberDevices разработала новую технологическую платформу для сферы HoReCa с интегрированными виртуальными ассистентами, которая позволит клиентам сократить время ожидания заказа, а бизнесу поможет уменьшить нагрузку на персонал. В двух московских ресторанах «Кофемания» уже сейчас можно опробовать возможность сделать заказ навынос с помощью виртуальных ассистентов Салют.

«Сама идея поверхностей для бизнеса состоит в том, что любой бизнес может купить устройство от SberDevices, и оно начнет помогать компании в работе со своими клиентами. Наши B2B2C-решения направлены на улучшение клиентского опыта за счет использования передовых технологий на базе AI. Мы уверены, что с нашими продуктами партнеры из сферы HoReCa смогут создавать новые, еще более высокие стандарты обслуживания», — отметил CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов.

Платформа работает на базе умного дисплея SberPortal, в который интегрированы ассистенты Салют. Заказы можно совершать касанием или голосом. Для этого необходимо подойти к стойке самообслуживания и произнести фразу «Салют, хочу есть». Также голосом можно добавить блюда и напитки и перейти к оплате. Для отслеживания своего заказа клиенту нужно будет перейти на специальную страницу по QR-коду.

««Кофемания» является трендсеттером в индустрии гостеприимства и одна из первых тестирует новые решения и технологии для улучшения как клиентского опыта, так и внутренних процессов. С помощью таких устройств мы рассчитываем лучше понять предпочтения гостей и предложить им дополнительные современные возможности, предугадывающие новые потребности и поведенческие паттерны», — сказал Digital & E-commerce Директор «Кофемании» Ренат Салихов.

Также обновилась и платформа Салют для отелей. В базовом варианте платформа работает на основе ТВ-приставки SberBox со специальной прошивкой, которая открывает доступ ко всем сервисам отеля через телевизор в номере с помощью пульта. Теперь же появилась и премиальная версия на базе смарт-дисплея с управлением через тач-интерфейс или с помощью голоса.
Одними из первых опробовать премиальное решение могут гости Cosmos Collection Altay Resort (Cosmos Hotel Group), где смарт-дисплеи установлены в номерах люкс и в общественных зонах отеля. Гости смогут ознакомиться с меню услуг отеля, заказать еду или банные принадлежности в номер, выбрать экскурсии, развлечь себя музыкой, кино, онлайн-играми или просмотром видео в интернете.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть