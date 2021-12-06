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Россияне предсказали доллар по 81 рубль после Нового года

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Ohde/face to face/Global Look Press

К 10 января 2022 года доллар может вырасти на 9%, до 81 рубля. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob.

Россияне считают, что после новогодних каникул курс доллара поднимется до 81,6 рубля, евро — до 92,3 руб. При этом за курсом доллара следит четверть респондентов, а за евро лишь 17%. Мужчины следят за курсом валют активнее женщин. Среди мужчин за американской валютой следит 30% опрошенных, за евро – 20%. У женщин показатель наблюдения за долларом 20%, за евро – 13%.

Россияне до 34 лет заинтересованы курсом валют сильнее тех, кто старше. Респонденты с доходом выше среднего следят за котировками чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Сейчас в России отмечается уровень интереса к валюте, сопоставимый с показателями 2018 и 2019 годов. Когда в марте 2020 года ситуация на бирже вышла из под контроля, то валютными котировками стало интересоваться более 36% россиян. Но этот показатель значительно уступает декабрю 2014 года, когда рубль очень сильно ослабевал. Тогда котировками интересовалось 54% опрошенных.

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин рассказывал, что в декабре не ожидается обвала рубля. Он отметил, что декабрь традиционно не является лучшим месяцем для российской валюты, но к Новому году от него не стоит ждать «неприятных сюрпризов».

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