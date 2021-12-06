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Банки могут установить лимит на вклады для малоимущих

«Известия»: вклады для малоимущих предложили ограничить до 300 тысяч рублей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Несколько банков поддержали инициативу ЦБ создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций, пишут «Известия».

Идею регулятора положительно оценили в «Почта Банке», «Новикомбанке», Абсолют Банке и УБРиР. В кредитных организациях считают, что на депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200— 300 тысяч рублей.

При этом в ВТБ и «Открытии» заявили, что идея о новом продукте требует дополнительной проработки, а в Ассоциации банков России в целом скептически отнеслись к идее создания нового продукта.

По мнению зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтона Павлова, доходность по новому депозиту следует привязать к ключевой ставке, так как уровень инфляции — спорный показатель. В то же время сотрудник CMS Institute Николай Переславский отметил, что малоимущим гражданам такая возможность не сильно поможет выправить положение.

Ранее Центробанк России выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада, предназначенного для людей с малым доходом. Как пояснила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова, каждый малоимущий россиянин сможет открыть только один такой вклад. При этом его сумма должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.

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