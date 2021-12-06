России угрожает дефицит картофеля

Аграрии предупредили Министерство сельского хозяйства, что наращивание переработки картофеля на 50%, неурожай и сокращение производства овоща в личных подсобных хозяйствах может спровоцировать его дефицит в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минсельхозе.

По данным газеты, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил на совещании в ведомстве, что в 2021 году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а в следующем будет переработано до 1,5 млн тонн. Он отметил, что повышение спроса со стороны переработчиков на фоне роста издержек может привести к удорожанию овоща.

В агрофирме «Слава картофеля» одной из причин нехватки картофеля назвали низкую урожайностью из-за засухи в 2021 году, говорится в статье.

Производители картофеля предложили Минсельхозу увеличить производство картофеля, предусмотрев компенсацию по 100 тыс. руб. на 1 га вводимых в оборот земель в регионах, лидирующих по сбору овоща — Тульской, Нижегородской, Астраханской и Брянской областях.

В министерстве изданию рассказали, что в будущем году планируется потратить на развитие овощеводства 5 млрд рублей , что «создаст предпосылки для наращивания объемов производства картофеля».

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов назвал условие, при котором картофель будет стоить дороже апельсинов.