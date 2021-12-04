В ЕС оценили сокращение поставок российского газа

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил что в октябре и ноябре поставки российского газа в Евросоюз сократились на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало на международной конференции «Средиземноморские диалоги», организованной Итальянским институтом международных политических исследований при поддержке внешнеполитического ведомства страны.

Джентилони отметил, что ЕС получает в полном объеме газ из Норвегии и Алжира.

Ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» не заработает в ближайшие полгода. Она также поприветствовала предложение Киева о дополнительном транзите газа из РФ в ЕС по украинской газотранспортной системе в объеме 55 млрд куб. в год по специальным условиям.