В Польше нашли «эффективный» способ борьбы с «Газпромом»

Еврокомиссия (ЕК) должна начать антимонопольное расследование против «Газпрома». С таким призывом выступила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, сообщает издание Biznes Alert.

Она считает, что российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе.

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями «Газпрома» — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва.

Она также рассказала, что в настоящее время создается инфраструктура для диверсификации поставок голубого топлива в Польшу, к примеру, газопровод Baltic Pipe и терминалы для сжиженного газа.

По словам министра, в нынешней ситуации еще следует незамедлительно предпринять действия, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка.

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье», — указала Москва.

Она добавила, что Варшава считает необходимым распространение европейских норм «на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на «Северный поток — 2».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия.

До этого сообщалось, что польская сторона пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать, что Россия использует газ в качестве «оружия».