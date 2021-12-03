Численность бедных в России снизилась

В Росстате заявили, что численность россиян, чьи доходы находятся на уровне ниже границы бедности, по итогам III квартала 2021 года снизилась на 2,8 млн - до 16 млн, что составляет 11% населения страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что ситуация связана с ростом числа среднедушевых номинальных доходов граждан на 15,5%.

За первые девять месяцев 2021 года количество бедных составило 17,6 млн, или 12,1% населения страны. В III квартале 2021 года выросли среднедушевые денежные доходы граждан с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей. На это повлияло восстановление экономической активности и дальнейший рост заработной платы и занятости. Кроме этого, на ситуации сказалось увеличение социальных выплат.

Ранее Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения».