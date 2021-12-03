Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые обнаружили мутации коронавируса, снижающие эффективность лечения 21:07
Зеленского проверят из-за использования русского языка 21:02
Истребители ВКС РФ сопроводили американские самолеты-разведчики над Черным морем 20:59
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ 20:57
Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион на 60-й минуте... 20:56
Захарова оценила реакцию Запада на слова о красных линиях России 20:50
Украине предложили стать 51-м штатом США 20:41
Звезда «Уральских пельменей» ответил на критику коллеги о несмешных номерах 20:32
Кадыров рассказал о встрече с Хамзатом Чимаевым и подаренном бойцу автомобиле 20:29
Назван самый производительный смартфон 20:25

Численность бедных в России снизилась

Росстат: численность бедных в России снизилась до 16 млн в III квартале 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Росстате заявили, что численность россиян, чьи доходы находятся на уровне ниже границы бедности, по итогам III квартала 2021 года снизилась на 2,8 млн - до 16 млн, что составляет 11% населения страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что ситуация связана с ростом числа среднедушевых номинальных доходов граждан на 15,5%.

За первые девять месяцев 2021 года количество бедных составило 17,6 млн, или 12,1% населения страны. В III квартале 2021 года выросли среднедушевые денежные доходы граждан с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей. На это повлияло восстановление экономической активности и дальнейший рост заработной платы и занятости. Кроме этого, на ситуации сказалось увеличение социальных выплат.

Ранее Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть