В Дубае представили проект MediaCoin

Во время стартап-шоу Cryptogon в Дубае был представлен российский проект MediaCoin, который представляет из себя платформу для объединения медиа личностей и блогеров, а также обучения их комьюнити в сфере криптовалюты.

«Проект Mediacoin интересен тем, что объединяет медиа личностей и их комьюнити в большое сообщество, для обеспечения устойчивой токеномики. Это позволит подписчикам получать доход, а креаторам монетизировать свои таланты. Пользователи платформы могут заработать на фарминге, покупке/продаже NFT, оцифровке своих креативных продуктов, контента и продажей их на Media Marketplace», — рассказал CIO MediaCoin Сергей Севанцян.

Он отметил, что MediaCoin является экосистемой, в которой каждый участник будет вознаграждаться за положительный вклад в развитие.

«Социальные медиа — один из главных двигателей современной мировой экономики. Век монополизации классических СМИ сменяется децентрализацией внимания отдельно взятой личностью. Это открывает совершенно новые возможности быть услышанным и справедливо оцененным, а также позволяет оставаться в стороне от рыночных манипуляций. Мы решаем эту проблему, предоставляя создателям контента возможность обрести необходимые знания и публичный вес в медиа пространстве», – объяснил он.

В достижении этих целей помогут токеномика МediaСoin, NFT Marketplace и Creator's Marketpalce. Токеномика MC устроена так, что цена монеты растет от количества средств в фарминге. Купить ее нельзя, а можно только добыть.

NFT Marketplace является привычным форматом торговой площадки, где будут создаваться эксклюзивные образцы цифрового искусства, которые можно будет в дальнейшем токенизировать и продавать на аукционе.

Каждая медиа личность, которая сотрудничает с платформой, будет создавать уникальные NFT для пользователей.

Еще одной уникальностью MC являются аукционы на реальные вещи медиа личностей. Пользователь, победивший в аукционе, получит NFT, после чего свяжется с медиа личностью, чтобы согласовать доставку реальной вещи, закрепленной в NFT.

Можно сказать, что MediaCoin – это платформа с уникальной моделью объединения медийных личностей и их комьюнити в одно целое, с целью создания экосистемы для всех пользователей и продвижения криптовалюты и блокчейн продуктов.