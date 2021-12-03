Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Байден заболел 19:43
Косторная ответила на вопрос о своих татуировках: жизнь доконала 19:36
Онищенко рассказал, откуда в Россию завезут «омикрон» 19:27
Байден заявил о подготовке «комплексных мер», которые помешают агрессии РФ против... 19:27
Кот из США стал звездой соцсетей благодаря схожести с котом... 19:25
Титов сообщил детали реабилитации предпринимателей из «лондонского списка» 19:22
Отец так отдохнул в клубе вместе с дочерью, что стал звездой соцсетей 19:19
Комментатор Губерниев отреагировал на победу Бабикова на этапе Кубка IBU 19:15
Сподвижник Бен Ладена попросился выйти из Гуантанамо в связи с тем, что... 19:12
Возбуждено уголовное дело о взятках при закупке 5 млн медицинских масок... 19:08

«Газпром» усомнился в обеспеченности России газом на 50 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что не согласен с оценкой вице-премьера России Александра Новака об обеспеченности России газом на 50 лет. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, передает РИА «Новости».

По его словам, нефти на 30 лет России, скорее всего, хватит, но насчет обеспеченности газом на столь длительный срок он не уверен.

«Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что запасов нефти в России хватит по меньшей мере на 30 лет, а газа — на 50 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, вопреки процессу энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

Из-за соглашения ОПЕК+ компании сократили добычу нефти и в течение 2021 года практически не вкладывали средства в бурение новых скважин. Теперь, когда приближается время выхода из сделки, российские нефтяники могут столкнуться с проблемами по наращиванию добычи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть