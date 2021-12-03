«Газпром» усомнился в обеспеченности России газом на 50 лет

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что не согласен с оценкой вице-премьера России Александра Новака об обеспеченности России газом на 50 лет. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, передает РИА «Новости».

По его словам, нефти на 30 лет России, скорее всего, хватит, но насчет обеспеченности газом на столь длительный срок он не уверен.

«Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что запасов нефти в России хватит по меньшей мере на 30 лет, а газа — на 50 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, вопреки процессу энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

Из-за соглашения ОПЕК+ компании сократили добычу нефти и в течение 2021 года практически не вкладывали средства в бурение новых скважин. Теперь, когда приближается время выхода из сделки, российские нефтяники могут столкнуться с проблемами по наращиванию добычи.