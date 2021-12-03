Сбер запустил собственный сейлз-хаус для продажи рекламы

Сбер запустил сейлз-хаус СберСеллер, который займется развитием и продажей рекламных продуктов Сбера, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Газеты.Ru».

Компания СберСеллер была создана на базе агентства «Индекс 20», которое ранее специализировалось на продаже медийной рекламы активов медиахолдинга Rambler&Co. Сейчас она входит в группу компаний СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера. Новый сейлз-хаус сфокусируется на продаже рекламного инвентаря экосистемы, а также планирует выход на внешний рынок.

Среди ближайших инициатив СберСеллера – создание рекламных инструментов на основе массива данных экосистемы и разработка продуктов совместно с другими дочерними компаниями Сбера. Одним из первых проектов сейлз-хауса станет эксклюзивная продажа рекламы по модели AVOD на мультимедийном сервисе Okko.

Генеральный директор СберСеллера Наталья Дмитриева рассчитывает, что сейлз-хауз позволит объединить многогранные рекламные возможности экосистемы Сбера для создания уникальных продуктовых решений и откроет для рекламодателей разнообразные варианты для коммуникации с аудиторией.

«Главный вызов 2022 года – наращивание экспертизы в реализации экосистемных проектов, предложение рынку рекламных инструментов, способных решить задачи разных уровней воронки продаж, накопление опыта и аналитики для оптимизации и роста эффективности продуктов», — сказала она.