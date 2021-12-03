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В Германии рассказали, чем соглашение с США грозит «Северному потоку-2»

Handelsblatt: договоренность между Германией и США может навредить «Северному потоку-2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Договоренность Германии и США может повлиять на диалог Берлина и Москвы, затронув в том числе «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По мнению авторов материала, санкции администрации США в отношении газопровода могут привести к вынужденному отказу Байдена от диалога с Германией.

Немецкие журналисты также отметили, что в новом правительстве ФРГ пока что есть «фактор нестабильности». Прежнее правительство умело отстаивать интересы страны на международной арене и пока неизвестно, сможет ли новое руководство делать это так же эффективно, отмечается в статье.

Ранее сенаторы Конгресса США не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет страны из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2».

Решение президента США Джо Байден не вводить санкции против компании-оператора газопровода поставило в непростое положение его сторонников в Конгрессе. По мнению американского лидера, строительство «Северного потока — 2» фактически завершено, поэтому блокировать его не имеет смысла, а новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».

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