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«Нафтогаз» получил штраф более $40 тыс. от украинского регулятора

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РИА «Новости»

Штраф в размере $42 тыс. был выписан в адрес «Нафтогаза» из-за недопуска к проверкам, такое решение принято в ходе заседания Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). О нем сообщается на сайте организации.

«За недопуск к плановой проверке я предлагаю наложить максимальный штраф на компанию в размере 850 тысяч гривен. За недопуск к трем внеплановым – по 102 тысячи за каждую проверку. Решение принято», — объявил председатель комиссии Валерий Тарасюк.

Он отметил, что не могут иметь место какие-либо уважительные причины для недопуска представителей комиссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по теме продления или расширения транзита газа по газотранспортной системе Украины.

До этого руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Об этом сообщает Reuters.

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