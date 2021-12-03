Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет обезопасить поставки энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Латвийское радио.

«Когда мы хотим обезопасить наши поставки энергоносителей до наступления зимы, мы должны говорить с Россией», — сказал он.

Глава МИД добавил, что пытается привлечь внимание европейских коллег к этому вопросу.

«Если мы говорим о долгосрочном сотрудничестве с Россией, мы должны учитывать, что некоторые части Центральной Европы полностью зависят от России в области энергетики. И не стоит сотрясать свой собственный дом политическими заявлениями», — считает Сийярто.

Ранее венгерский министр заявлял, что установившийся энергетический кризис в Европе продемонстрировал, что нельзя смешивать политику и энергетику.