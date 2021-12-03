Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Елена Проклова назвала смерть Нины Ургант утратой для всех 16:43
Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат 16:42
Российская лыжница пожаловалась на поведение норвежки во время спринтерской гонки... 16:38
Завершено следствие по делу генерала Арсланова о мошенничестве... 16:34
Лидера православного движения антиваксеров обвинили в экстремизме 16:33
У двух прилетевших в Россию из ЮАР выявили COVID-19 16:30
В Росстате допустили полный отказ от переписчиков к следующей переписи 16:29
Windows вернет пользователям право выбора браузера 16:29
Меладзе раскритиковал новогодние программы за долгие съемки 16:28
Глава ЛНР договорился с Россией о признании выданных в республике QR-кодов 16:23

Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет обезопасить поставки энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Латвийское радио.

«Когда мы хотим обезопасить наши поставки энергоносителей до наступления зимы, мы должны говорить с Россией», — сказал он.

Глава МИД добавил, что пытается привлечь внимание европейских коллег к этому вопросу.

«Если мы говорим о долгосрочном сотрудничестве с Россией, мы должны учитывать, что некоторые части Центральной Европы полностью зависят от России в области энергетики. И не стоит сотрясать свой собственный дом политическими заявлениями», — считает Сийярто.

Ранее венгерский министр заявлял, что установившийся энергетический кризис в Европе продемонстрировал, что нельзя смешивать политику и энергетику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть