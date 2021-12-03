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Производители французского шампанского ожидают рекордных продаж

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Эксперты ожидают к концу 2021 года рекордного уровня выручки от продаж шампанского, она уже превысила рекорд 2019 года, сообщает BFM.

В 2019 году выручка от продаж шампанского достигла €5 млрд и к концу года превысит €5,5 млрд. По данным Жана-Мари Барийера, сопредседателя Межпрофессионального комитета вина Шампани (CIVC) и президента Союза домов Шампани (UMC), таких показателей удалось достичь благодаря пополнению штата сотрудников, высокий потребительский спрос и оптимистичные экспортные тенденции, особенно в англосаксонских странах.

При этом, подчеркнул эксперт, еще двумя неделями ранее он мог бы выразить уверенность в «блестящей перспективе» продаж игристого, однако сообщения о распространении нового «омикрон»-штамма коронавируса могут развеять эти прогнозы. По словам Барийера, рост заболеваемости может вынудить власти прибегнуть к «ужасной остановке» работы предприятий общественного питания.

Ранее в России был издан закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, произведенного в России. В связи с этим Франция получила отсрочку на маркировку напитка, поставляемого в РФ, до 31 декабря.

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