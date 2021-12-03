Четверть россиян решили подработать ради новогодних подарков для семьи

Четверть россиян готовы выйти на подработку, чтобы купить подарки своим родным и близким на Новый год, выяснилось в результате исследования сервисов Авито и GigAnt (есть у «Газеты.Ru»).

Подработка — самый популярный вариант найти деньги на покупку подарков. Подрабатывающих россиян стабильно около 25% в любом федеральном округе и в любом по размеру населенном пункте.

Чтобы накопить на новогодние подарки, 15% респондентов берут дополнительные нагрузки на своей основной работе, однако большинство просто экономят.

Треть россиян вообще не копят деньги на праздники. Однако более 60% опрошенных готовы откладывать деньги, чтобы купить подарки семье на Новый год. Половина из них копят на подарки минимум два месяца. Более четверти респондентов копят средства менее четырех недель. Однако почти каждый десятый опрошенный рассказал, что копит деньги на подарки в течение года.

Молодые люди в возрасте до 24 лет откладывают средства чаще других (72%). Среди людей старше 35 лет таких оказалось 61%. Молодые люди оказались на первом месте среди тех, кто вообще не покупает никакие подарки на Новый год.

39% россиян тратят на подарки до 5 тыс. рублей, чуть больше четверти — до 10 тыс. рублей. Тех, кто готов потратить на новогодние праздники более 50 тыс. рублей, оказалось всего 1%.

Большинству россиян (70%) не хватает зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно и только четверть респондентов в середине ноября сообщили, что довольны своим размером оплаты труда.