Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Корпус сахарного завода загорелся в Курской области 13:37
Ученые открыли гены заикания 13:35
Лукашенко пообещал «не вышвыривать» западных дипломатов из Белоруссии 13:32
Россиян покорило фото Лаврова с песцом 13:29
На Украине назвали сроки «масштабной эскалации» со стороны России 13:27
Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали 13:24
Валуев рассказал, как задержание бойца Чоршанбиева повлияет на смешанные единоборства 13:22
Oxxxymiron даст первые за пять лет концерты в Москве и Петербурге 13:17
Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста 13:14
Экс-глава офиса президента Украины обвинил Зеленского во взломе Telegram-канала 13:12

Четверть россиян решили подработать ради новогодних подарков для семьи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Четверть россиян готовы выйти на подработку, чтобы купить подарки своим родным и близким на Новый год, выяснилось в результате исследования сервисов Авито и GigAnt (есть у «Газеты.Ru»).

Подработка — самый популярный вариант найти деньги на покупку подарков. Подрабатывающих россиян стабильно около 25% в любом федеральном округе и в любом по размеру населенном пункте.

Чтобы накопить на новогодние подарки, 15% респондентов берут дополнительные нагрузки на своей основной работе, однако большинство просто экономят.

Треть россиян вообще не копят деньги на праздники. Однако более 60% опрошенных готовы откладывать деньги, чтобы купить подарки семье на Новый год. Половина из них копят на подарки минимум два месяца. Более четверти респондентов копят средства менее четырех недель. Однако почти каждый десятый опрошенный рассказал, что копит деньги на подарки в течение года.

Молодые люди в возрасте до 24 лет откладывают средства чаще других (72%). Среди людей старше 35 лет таких оказалось 61%. Молодые люди оказались на первом месте среди тех, кто вообще не покупает никакие подарки на Новый год.

39% россиян тратят на подарки до 5 тыс. рублей, чуть больше четверти — до 10 тыс. рублей. Тех, кто готов потратить на новогодние праздники более 50 тыс. рублей, оказалось всего 1%.

Большинству россиян (70%) не хватает зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно и только четверть респондентов в середине ноября сообщили, что довольны своим размером оплаты труда.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть