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Сбер и Factory5 займутся продвижением инноваций в промышленности

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер и компания Factory5 (входит в группу Ctrl2Go) заключили соглашение о продвижении решения по цифровой трансформации промышленных предприятий в области управления активами и интеллектуального анализа данных. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Factory5 Денис Касимов.

«Сбер, пройдя путь цифровой трансформации и превратившись из банка в технологическую компанию, сегодня уделяет большое внимание вопросу цифровой трансформации своих клиентов из различных отраслей экономики. Наши исследования показывают, что существует достаточно много областей экономики, где требуется модернизация и цифровая трансформация, и промышленность — одна из них. Важно не упустить время — быстро и эффективно внедрить технологии, которыми, в том числе, занимается наш партнер — Factory5. Это повлияет не только на успешность отдельных предприятий, но и на рынок в целом», — сказал Попов.

Разработки Factory5 ускорят реализацию проектов корпоративных заказчиков на базе российского программного обеспечения для промышленных холдингов. Кроме того, они снизят стоимость внедрения за счет объединения экспертизы новых партнеров.

«Мы несомненно рады, что Сбер стал нашим партнером, поскольку верим, что данный союз позволит нам расширить свое присутствие на рынке инноваций для промышленности и открыть возможности аналитики для большего числа отечественных компаний реального сектора экономики. Вместе мы сможем показать, что инновации сегодня это не только инструмент оптимизации для отдельно взятого производства, но и возможность повысить конкурентоспособность и эффективность промышленной отрасли, а также облегчить доступность этого инструмента для российских компаний», — отметил Касимов.

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