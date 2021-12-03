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В России увеличились продажи предметов роскоши

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В России в 2021 году выросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования, сообщает РБК со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения от Росстата.

Так, в с января по сентябрь текущего года дорогих часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9% больше, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%.

По данным издания, тенденция к росту покупок техники и драгоценностей прослеживается с прошлого года. По сравнению с 2019 годом россияне во время карантинных ограничений приобрели в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров. Также более чем на треть выросли продажи автомобилей.

Росстат отмечает, что на мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11% всех розничных продаж.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить ценовой порог для налога на «роскошные» автомобили.

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