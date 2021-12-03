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Индекс деловой активности в России упал до минимума с октября 2020 года

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В России индекс деловой активности в ноябре 2021 года упал до минимума с октября 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

«Сезонно скорректированный индекс деловой активности IHS Markit составил в ноябре 47,1 балла, опустившись с октябрьского показателя 48,8, что свидетельствует о втором подряд падении деловой активности», — указано в документе.

Спад производительности в России ускорился и оказался самым крупным с октября 2020 года. Снижение произошло из-за слабого спроса и очередных ограничений, связных с пандемией коронавируса.

По данным IHS Markit у поставщиков услуг был самый быстрый рост затрат за последние полгода. Этот показатель был одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Компании объясняют рост цен на сырье более высокими расходами на топливо, заработную плату и поставки.

В конце ноября мониторинг делового климата показал, что вести бизнес в России «очень сложно» или «сложно». Начиная с 2018 года восприятие предпринимателями сложности ведения бизнеса в России практически не изменилось.

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