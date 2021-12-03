Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой зимой... 10:23
Врачи назвали новые факторы риска инсульта 10:20
Фигуристка Медведева рассказала, кем хочет стать 10:14
В Германии рассказали о заложенной Россией «мине» 10:03
«Ъ»: Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря 10:00
Российский хоккеист сломал нос в матче НХЛ 09:57
Названы города, куда россияне могут дешево уехать на поезде в декабре 09:56
Ученые выяснили, что штамм «омикрон» повышает риск повторного заражения... 09:46
Хирурги удалили зуб, выросший у пациента в носу 09:44
Sony готовит эксклюзивную игру по мотивам «Матрицы» 09:44

Стали известны причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке оказались основными факторами, вызвавшими рост цен в РФ, рассказали в Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия».

Как считают Министерстве экономического развития, динамика инфляции в стране будет связана со сроками стабилизации цен на энергоресурсы на территории Европы. При этом значимую роль сыграют стоимость перевозок, а также обстановка на сырьевых рынках.

«Основные факторы инфляции в последние месяцы носят немонетарный характер — это ускорение мировой инфляции, а также ограниченное предложение отдельных товаров на внутреннем рынке», — уточнили представители ведомства.

В пресс-службе Минэка заметили, что поможет в сдерживании инфляции комплекс мер, среди которых льготные кредиты, субсидии, пошлины и другие.

Меры поддержки дополняют инструменты денежно-кредитной политики Банка России, подчеркнули в министерстве.

Отмечено было государственное регулирование цена не некоторые продовольственные товары.

В Минэке пояснили, что динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет связана с «масштабом влияния внешних факторов».

Ранее в Кремле прокомментировали повышение инфляции в ряде регионов России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть