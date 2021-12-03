Стали известны причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации в России

Ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке оказались основными факторами, вызвавшими рост цен в РФ, рассказали в Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия».

Как считают Министерстве экономического развития, динамика инфляции в стране будет связана со сроками стабилизации цен на энергоресурсы на территории Европы. При этом значимую роль сыграют стоимость перевозок, а также обстановка на сырьевых рынках.

«Основные факторы инфляции в последние месяцы носят немонетарный характер — это ускорение мировой инфляции, а также ограниченное предложение отдельных товаров на внутреннем рынке», — уточнили представители ведомства.

В пресс-службе Минэка заметили, что поможет в сдерживании инфляции комплекс мер, среди которых льготные кредиты, субсидии, пошлины и другие.

Меры поддержки дополняют инструменты денежно-кредитной политики Банка России, подчеркнули в министерстве.

Отмечено было государственное регулирование цена не некоторые продовольственные товары.

В Минэке пояснили, что динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет связана с «масштабом влияния внешних факторов».

Ранее в Кремле прокомментировали повышение инфляции в ряде регионов России.