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ЦБ отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование», соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

По информации ЦБ, компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

В течение одного года Банк России уже применял меры, предусмотренные российским законодательством в отношении страховых организаций.

Регулятор принял решение отозвать лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Функции временной администрации «АСКО-Страхования» будут возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее стало известно, что российский рынок к октябрю 2022 года могут покинуть 29 банков.

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