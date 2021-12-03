Украине придется просить авиастроительные комплектующие у России

Китай подал судебный иск против Украины на $4,5 млрд в качестве возмещения за убытки от нарушения Киевом соглашения по «Мотор Сич». Издание «Известия» выпустило материал о том, какие шансы у Украины в суде.

29 ноября председатель Верховной рады Руслан Стефанчук разъяснил ситуацию. Он заявил, что Киев готов «адекватно» реагировать на попытки китайских инвесторов возместить убытки за несостоявшуюся по вине украинской стороны сделку по продаже предприятия.

Как пишет издание, арест акций «Мотор Сич» и их последующая национализация приведут к убыткам китайского инвестора. Отмечается, что арбитражный суд в Гааге, куда обратились бизнесмены из КНР, как правило, встает на сторону инвестора в спорах с государствами.

Глава практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов прокомментировал возможный исход. Он указал, что Киев не скрывает исключительно политический мотив для национализации предприятия. У китайских инвесторов, отметил Константинов, очень хорошие шансы по победу. «А Украине в таком случае останется только платить, так как, в отличие от России, игнорировать решения международного арбитража эта страна, вероятно, не будет», — заключил финансист.

Партнер коллегии адвокатов «Джей Энд Эс Лигал Каунселз Энд Трастиз» Констатин Ерохин заявил, что американский интерес к активу, а также курс на сдерживание Китая, не исключают принятия политического решения в пользу Украины таким образом, чтобы они понесла минимальные потери.

Юрист Юрий Капштык отметил, что Гаага будет рассматривать иск долго и скрупулезно. По его мнению, «Мотор-Сич» с учетом интересов Киева останется в юрисдикции правительства Украины. Китайским инвесторам вернут их инвествзносы и, возможно, часть неполученной прибыли.

29 ноября на Украине был подписан меморандум о возобновлении выпуска самолетов на авиационном заводе Харькова. В течение пяти лет планируют выйти на уровень выпуска пяти самолетов за год. Но президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявил, что для того, чтобы выполнить этот план, нужно разрешить закупки комплектующих в России. Покупки х в России могут носить временный характер, указал руководитель предприятия.

«В противном случае запуск производства самолетов на Харьковском государственном авиационном предприятии невозможен», — заключил Богуслаев.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций компании «Мотор Сич», занимающейся производством авиадвигателей. Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2021 года подписал указ о национализации данного предприятия, а до этого он ввел санкции в отношении китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. В ответ на эти действия МИД КНР потребовал, чтобы на украинская сторона соблюдала права китайский инвесторов.

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