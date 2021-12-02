ОПЕК+ сохранила текущие параметры нефтяной сделки

ОПЕК+ подтвердила текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вновь (было решено) подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-й встрече министров государств ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном наращивании общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в январе 2022 года», — говорится в заявлении ОПЕК+.

Кроме этого, альянс решил продлить действия механизма компенсации, не сокращенной ранее добычи до конца июня 2022 года.

Ранее стало известно, что аналитики Deutsche Bank считают, что цены на нефть в 2022 году могут снизиться ниже $60 за баррель. Это может случиться из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля.

Как считают аналитики, было бы ошибкой считать оптимистичной паузу в наращивании производства в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, поскольку это было заложено в модель расчета.