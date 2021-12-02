«Северсталь» решила продать «Воркутауголь» за ₽15 млрд ради экологии

В компании «Северсталь» сообщили, что подконтрольная ей «Воркутауголь» будет куплена «Русской энергией» за 15 млрд рублей, чтобы реализовать цели по снижению углеродного следа.

В компании рассказали, что продажа «Воркутаугля» поможет реализовать стратегию, которая направлена на развитие сталелитейных активов в соответствии с видением будущего металлургии и снижением углеродного следа.

«В рамках нашей амбициозной программы декарбонизации, за счет применения новейших технологий мы постепенно снижаем потребление угольного сырья», — отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

По его словам, после продажи «Воркутаугля» выбросы парниковых газов компании сократятся на 14,3%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы России и выполнения ряда условий.

Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов.

Совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что рассчитывает на сбалансированные меры, объявленные российскими властями по введению временных вывозных пошлин на черные и цветные металлы.