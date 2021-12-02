Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK

Холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова продал пакет акций VK группе «СОГАЗ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании. <...> В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK был продан группе «СОГАЗ». Сумма сделки не раскрывается», — сообщили в пресс-службе.

Как заявил сам Усманов, участие в VK во многом определило развитие холдинга и стало важной частью его истории При этом предприниматель подчеркнул, что еще три года он и его партнеры передали право голосовать своими акциями руководству VK.

«Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем», — заключил Усманов.

В свою очередь генеральный директор USM Иван Стрешинский назвал VK «уникально компанией» и пожелал новым акционерам успехов. Он пояснил, что USM выходит из капитала компании, так как холдинг намерен сконцентрировать свои усилия на других сферах деятельности.

«Сейчас бизнес-стратегия USM сфокусирована на «зеленой повестке», которую мы активно реализуем в наших горно-металлургических компаниях «Металлоинвест» и «Удоканская медь». Также мы сохраняем наше участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров», — рассказал Стрешинский.

Ранее глава Tesla Илон Маск продал акции еще на $1,05 млрд, тем самым еще больше сократив свою долю в компании.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 23 ноября Маск продал 934 тыс. акций. Таким образом он реализовал уже более половины из 17 млн акций, которые обещал продать.

С 8 ноября, когда Маск создал опрос в твиттере, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он продал уже 9,2 млн бумаг на сумму $9,85 млрд. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем участвовали более 3,5 млн человек. Из общей суммы дохода около $3,5 млрд пойдут на уплату налогов.