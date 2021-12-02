Эксперт назвал способ борьбы с поддельной консервированной сайрой

Ситуацию с подделкой популярной у населения консервированной сайрой может исправить скорейшее введение цифровой маркировки консервов. Об этом «Газете.Ru» сообщил управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

2 декабря Роскачество обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить производителей консервов: в ведомстве провели исследование и выяснили, что более половины консервированной сайры — подделка. В 11 из 19 наименований консервов эксперты обнаружили подмену сырья — вместо более дорогой сайры при изготовлении продукта использовались более дешевые сельдь и иваси.

«На мой взгляд, в подобных условиях необходимо более оперативное введение цифровой маркировки и ее детальная интеграция с уже существующей системой «Меркурий» (сертифицирует и отслеживает товары животного происхождения, в т.ч. рыбу — «Газета.Ru») для дальнейшего обеления рынка от фальсификата», — заявил Березнюк.

По его словам, на этапе попадания сырья на перерабатывающие предприятия дорогое сырье можно заменить дешевым из-за особенностей «Меркурия». Такому подлогу, по мнению Березнюка, способствуют рост себестоимости производства в АПК, падение реальных доходов населения: производители любыми способами пытаются снижать себестоимость и идут на фальсификацию.

«Эта проблема уже не первый год затрагивает и такой высокомаржинальный продукт, как аквакультурная черная икра в нашей стране,где к сожалению, до сих пор присутствует фальсификат, например, дешевое сырье из Китая», — объяснил Березнюк.