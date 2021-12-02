Макрон запретил французским банкам вкладываться в российский «Арктик СПГ»

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам инвестировать в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Об этом сообщается на сайте французского подразделения экологической организации «Друзья Земли».

Несмотря на то, что в проекте участвует французская компания TotalEnergies, власти страны приняли решение о запрете финансирования. Однако сам проект уже заключил достаточное количество соглашений по кредитам на сумму около €9,5 млрд на срок до 15 лет, что полностью обеспечивает внешнее финансирование.

Также против материальной поддержки выступали экологические организации. Они считают, что российский проект может нанести огромный ущерб экологии.

«Арктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» и международных инвесторов. Это второй завод компании по производству сжиженного природного газа. Его построят на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно проекту, будет построено три линии мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Первая линия должна быть запущена в 2023 году, вторая в 2024 и третья в 2026 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 22 марта заявил, что Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ. Благодаря этой программе появятся дополнительные возможности для газификации территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.