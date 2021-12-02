Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экологи: прибрежные виды животных научились пересекать океан верхом на мусоре 14:35
В России заметно выросли цены на электронику 14:34
Дворники устроили потасовку в центре Москвы 14:32
Продажи банковских карт россиян и жителей СНГ в даркнете сократились на 60% 14:32
США оказались крупнейшим источником пластиковых отходов 14:31
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России на 20% 14:31
Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным 14:31
Bosch начала производить полупроводники из инновационного материала 14:26
Гаврилов о Кутепове: зачем пожизненно сидеть в «Спартаке»? 14:25
Лавров: Россия готова к совместной работе с США по украинскому кризису 14:25

Макрон запретил французским банкам вкладываться в российский «Арктик СПГ»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Benoit Tessier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам инвестировать в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Об этом сообщается на сайте французского подразделения экологической организации «Друзья Земли».

Несмотря на то, что в проекте участвует французская компания TotalEnergies, власти страны приняли решение о запрете финансирования. Однако сам проект уже заключил достаточное количество соглашений по кредитам на сумму около €9,5 млрд на срок до 15 лет, что полностью обеспечивает внешнее финансирование.

Также против материальной поддержки выступали экологические организации. Они считают, что российский проект может нанести огромный ущерб экологии.

«Арктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» и международных инвесторов. Это второй завод компании по производству сжиженного природного газа. Его построят на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно проекту, будет построено три линии мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Первая линия должна быть запущена в 2023 году, вторая в 2024 и третья в 2026 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 22 марта заявил, что Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ. Благодаря этой программе появятся дополнительные возможности для газификации территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть