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Наценка за этажность у дорогих квартир в Москве достигла 37%

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Разница в цене квартир на первом и последнем этажах на рынке элитного жилья Москвы достигает 37%. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

«Наценка за этаж» формируется по принципу местоположения квартиры в здании: то есть чем она выше расположена, тем дешевле будет ее цена. Объекты недвижимости класса «делюкс» обычно находятся в исторических районах Москвы и, вписываясь в сложившийся архитектурный облик столицы, не превышают 8-10 этажей. Премиальные же комплексы — это либо среднеэтажные дома, либо «высотки» с 20 и более этажами.

Аналитики отмечают, что в результате в элитных объектах недвижимости стоимость квадратного метра повышается с каждым этажом на 5-12%, а в среднеэтажных домах премиального класса – на 3-6%. «Высотки» же могут довольствоваться повышением не более чем на 1-3% на этаж.

«Стоимость квадратного метра элитной жилой недвижимости формируется исходя из множества факторов. Цены определяются как общими для жилого комплекса параметрами (район, ближайшее окружение, инженерное оснащение и другие), так и уникальными факторами (площадь и особенности планировки, видовые характеристики и другие). Все они имеют разный вес», — объяснила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

По ее словам, ценообразование в виде «наценки на этаж» не применимо к жилью с индивидуальной планировкой и пентхаусам. Так, средняя цена за 1 кв.м в пентхаусах на рынке столичных новостроек составляет 2,2 млн рублей. Цена пентхаусов в Москве начинается от нескольких сотен миллионов рублей и может достигать нескольких миллиардов.

Суммарная стоимость всех сделок за 2021 год на рынке элитного жилья в Москве может превысить 150 млрд руб., обновив семилетний рекорд. Ввиду динамики цен, сохраняющейся на элитном рынке, растет и бюджет сделок. Средняя стоимость лота выросла с 86 до 103 млн рублей.

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