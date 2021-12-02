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Deutsche Bank спрогнозировал нефть дешевле $60 за баррель

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитики Deutsche Bank считают, что цены на нефть в будущем году могут упасть ниже $60 за баррель. Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на отчет банка, это может произойти из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля.

По мнению аналитиков, было бы ошибкой считать оптимистичной паузу в наращивании производства в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, поскольку это было заложено в модель расчета.

В первом квартале нефтяной рынок, ожидают аналитики, будет по-прежнему профицитным. Ожидается возвращение к уровням допандемийного 2019 года до конца следующего года.

В свою очередь аналитик инвестбанка Jefferies Кристофер Вуд считает, что цены на нефть могут подняться до $150 за баррель при условии снятия основных коронавирусных ограничений.

«Стоимость барреля нефти превышала $80 в то время, когда большая часть Азии, в том числе и Китай, оставалась фактически закрытой. В полностью открывшемся мире цена может взлететь до $150″, — отметил Вуд.

По сравнению с нынешним уровнем цен, нефть подорожает более чем на 100%. Также рост цен на топливо будет связан с тем, что сейчас никто не инвестирует в нефть, но все ее по-прежнему потребляют.

Несмотря на то, что в последние годы из-за «политических атак» инвестиции в разработку и добычу нефти снизились, это не помешало в 2020 году удовлетворить 84% мирового спроса на энергию за счет ископаемого топлива, заключил аналитик.

30 ноября мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 7%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $65 за баррель, Brent — ниже $68 первые с 23 августа.

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