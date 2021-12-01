В «Газпроме» заявили, что запасы газа на Украине приближаются к отметке начала закачки

В «Газпроме» заявили, что запасы газа в хранилищах Украины приближаются к отметке начала закачки. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по теме продления или расширения транзита газа по газотранспортной системе Украины.

До этого руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Об этом сообщает Reuters.

Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров.

По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.