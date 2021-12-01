Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пульмонолог Шилова рассказала о симптомах поражения легких при COVID-19 17:09
В НАТО заявили о необходимости избежать эскалации конфликта на границах... 16:57
Милохин ответил на вопрос об отношениях с Медведевой 16:57
Клипмейкер Трэвиса Скотта и Offset Айсултан Сеитов показал постер дебютного фильма 16:56
Инфекционист Тимаков назвал необходимое количество антител для защиты от COVID-19 16:53
Экс-тренер сборной России: высказывания Губерниева в адрес Гараничева унизительны 16:53
Россиянам не хватило квартир с отделкой 16:52
В России подорожали все кроссоверы Geely 16:51
Карпин высказался о продлении контракта после стыковых матчей 16:48
В США оценили готовность к войне с Россией 16:47

В «Газпроме» заявили, что запасы газа на Украине приближаются к отметке начала закачки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

В «Газпроме» заявили, что запасы газа в хранилищах Украины приближаются к отметке начала закачки. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по теме продления или расширения транзита газа по газотранспортной системе Украины.

До этого руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Об этом сообщает Reuters.

Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров.

По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть