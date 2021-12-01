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Россиянам не хватило квартир с отделкой

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Предложение квартир с отделкой на российском рынке жилья оказалось в два раза ниже, чем спрос. На это в своем исследовании, сделанным совместно с ВЦИОМ, указывает портал «Дом.РФ».

Купить жилье с отделкой в новостройке в ближайшие пять лет хотели бы 78% российских семей с доходом ниже среднего. При этом доля жилья с отделкой на рынке составляет всего 40%, что практически в два раза меньше спроса.

«Квартиры с отделкой удобны как для тех семей, которые вложили в покупку квартиры последние средства и уже не располагают дополнительными деньгами на ремонт, так и для покупателей жилья бизнес-класса, которые не хотят ждать завершения долгих отделочных работ», — пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Согласно исследованию, квартиру в новостройке с чистовой отделкой хотели бы купить 49% потенциальных покупателей. 29% заявили об интересе к квартирам с предчистовой отделкой (white box). Черновая отделка интересует 8% респондентов, еще 14% готовы приобрести квартиру без отделки.

Кабмин поручил проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Минстрою и Минпромторгу к 7 октября необходимо было рассмотреть возможность внесения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки. В настоящее время в таких квартирах обязательно должны быть лапочки, сантехника и смесители, мойки с тумбой, плиты на кухне.

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