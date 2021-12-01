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Совокупное состояние богатейших людей России за год увеличилось на $38 млрд

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Совокупное состояние богатейших людей России с начала 2021 года увеличилось на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитанного на основе стоимости акций компаний, в которых владеют долями миллиардеры.

В список 500 самых богатых людей мира вошли 27 граждан России. Наиболее обеспеченным из россиян на данный момент является совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние выросло на $6 млрд, до $30,8 млрд.

Вторую позицию в рейтинге занял один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, за текущий год он разбогател на $21 млрд, его состояние выросло до $30 млрд. На третьей строчке оказался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, заработавший $4,18 млрд и увеличивший своего состояние до $27,2 млрд.

В пятерку лидеров также вошли бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+$3,12 млрд, до $27 млрд), а также совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (+$4,3 млрд, до $21,6 млрд).

В начале ноября сообщалось, что состояние богатейших людей России увеличилось на $65,6 млрд.

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