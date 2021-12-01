Андрей Костин назвал главные вызовы 2022 года

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ» назвал журналистам главные вызовы 2021 года.

«Главный вызов – стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире.

Более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами.

Главная возможность – занять новые ниши, когда мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти географии со стабильными условиями ведения бизнеса, в том числе хорошо обеспеченные энергоресурсами по приемлемым ценам», — сказал Костин.