Жилье в России перед Новым годом может подорожать на 5%

Ажиотажный покупательский спрос в 2021 году может привести к тому, что к концу года цены на жилье в России вырастут в среднем на 5%. Об этом пишут «Известия».

Эксперты рынка недвижимости считают, что в 2022 году цены на жилье вниз не пойдут, так как никаких предпосылок для этого нет.

«Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах: до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%», — считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Также декабрь является традиционно активным месяцем на рынке недвижимости. Застройщики могут искусственно стимулировать покупательский спрос акциями на проекты, которые плохо продавались.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский заявил, что застройщики могут начать регулировать клиентский поток увеличением стоимости жилья в случае, если декабрьские продажи увеличатся.

Он отметил, что на фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки и, как следствие, цены на нефть. Если эта ситуация затянется, то рубль продолжит дешеветь, что, в свою очередь, приведет к активной покупке жилья россиянами. Из-за этого цены на недвижимость будут расти.

Согласно данным опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, более половины (52%) россиян планируют взять ипотеку, около 31% опрошенных граждан задумываются о такой возможности. 17% респондентов вовсе не рассматривают ипотеку. Среди причин последние назвали низкий доход, наличие кредитов и высокие цены на жилье.