В рейтинге самых дорогих городов мира появился новый лидер

Тель-Авив сместил Париж с первого места в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на рейтинг Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что столица Израиля поднялась сразу на пять строчек в списке из-за больших темпов инфляции национальной валюты по отношению к доллару, и связанному с этим ростом цен на транспорт, продукты питания и бытовую технику.

Следующие за Тель-Авивом места заняли прошлогодние «лидеры» — Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.

«В этом году мы явно видим значимость этого индекса особенно в контексте изменения цен на углеводороды», — сообщила аналитик The Economist Упасана Дутт.

При этом, в прошлогоднем рейтинге, составленном сайтом Numbeo, самыми дорогими городами мира стали Цюрих, Базель и Лозанна. Москва же заняла скромное 251-е место.