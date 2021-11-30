Первый зампостпреда указал на то, что «Северный поток – 2» не имеет отношения к США

Конгресс США не имеет никакого отношения к газопроводу «Северный поток - 2», и Россия не видит проблем в возмущениях американских законодателей, связанных с проектом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Это дело России и Германии, мне сложно понять, как с этим связан Конгресс США. Но они могут возмущаться чем угодно, мы в этом не видим проблемы», — отметил Полянский.

Политик напомнил, что Россия считает санкции против газопровода незаконными и противоречащими международному праву. При этом, отметил он, в США «не всегда беспокоятся о соответствии своих действий международному праву».

Ранее в Сенате Конгресса США заблокировали дальнейшее утверждение проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, который в том числе предусматривает санкции против проекта. Против перехода законопроекта на следующий этап выступили сенаторы из Республиканской партии, что не позволило набрать необходимые в рамках процедурного голосования 60 голосов.

Как заявил лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер, республиканцы «в очередной раз подорвали двухпартийный консенсус» в верхней палате американского Конгресса. Однако как объяснил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, блокировка связана с тем, что демократы отказались принять в законопроект ряд поправок, в том числе по дополнительным санкциям против «Северного потока — 2». В частности, Республиканская партия настаивает на добавлении в оборонный бюджет инициативы, которая обязывает президента США Джо Байдена не позднее чем через 15 дней после утверждения проекта ввести санкции против любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода, а также против основного акционера такой компании.

В Берлине при этом подчеркивают, что находятся в «регулярном и конструктивном» контакте с Соединенными Штатами по вопросу газопровода «Северный поток — 2», но по-прежнему отвергает санкции против союзников.