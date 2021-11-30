Сбер рассказал о своей ESG-трансформации

Сбер провел «День инвестора», посвященный своей ESG трансформации.

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры Сбера: первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин, заместитель председателя правления Станислав Кузнецов, старший вице-президент и руководитель блока «Риски» Джангир Джангиров, старший вице-президент по ESG Татьяна Завьялова, старший управляющий директор и руководитель Дирекции инвестиционной экспертизы Анастасия Белянина, старший управляющий директор, руководитель Дирекции инвестиционной экспертизы. В мероприятии также приняли участие представители ведущих инвестиционных компаний, фондов и финансовой индустрии в целом, а также частные акционеры.

Топ-менеджеры Сбера рассказали о первой климатической стратегии, представили цели Сбера в области ESG до 2023 года в части климата, собственного воздействия, ответственного финансирования, клиентов и сотрудников, а также поделились взглядом на риск-менеджмент в сфере ESG.

Планируется, что к 2023 году портфель зеленых и ESG-кредитов Сбера увеличится до 500 млрд рублей. Доля зеленой энергии в общем потреблении Сбера должна вырасти до 30%, доля перерабатываемых отходов – до 40%.

Также на мероприятии озвучили ESG-оценку Сбера от S&P Global Ratings. Она составила 67 баллов из 100, что показывает улучшение на 2 пункта по сравнению с 2020 годом.

«По Scope 1 наши прямые выбросы от операционной деятельности составили 131 тысячу тонн эквивалента CO2. Их основные источники – топливо, сжигаемое для обогрева наших отделений, и топливо для нашего автотранспорта. Мы сравнили удельные выбросы CO2 на сотрудника в Сбере с аналогичными показателями других банков и технологических компаний из Европы, США и Китая. Полученное значение – 0,5 тонны CO2 на 1 сотрудника – превышает выбросы некоторых банков, но заметно меньше, чем у крупных технологических компаний.

По Scope 2 наши косвенные выбросы составили в 2020 году 562 тысяч тонн CO2-эквивалента. Здесь основными источниками были расходы электро- и тепловой энергии для обеспечения деятельности наших отделений. К 2023 году мы рассчитываем сократить прямые выбросы Сбера по Scope 1 на 5%, а по Scope 2 – на 15%. К 2030 году поставили цель выйти на углеродную нейтральность по Scope 1 и 2. По Scope 3 мы продолжаем вести расчеты и будем готовы раскрыть результаты по мере завершения», — рассказал Ведяхин.