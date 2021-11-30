Заказ Деда Мороза на дом в Москве подорожал до 2200 рублей

Средний ценник на услуги Дедов Морозов в России в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Стоимость услуг аниматоров начинается от 1500 руб. за час, рассказал руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков. Дороже всего пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Екатеринбурге (1750 руб.), Санкт-Петербурге (2000 руб.), Москве (2200 руб.) и Махачкале (2500 руб.).

В сервисе уточнили, что чем ближе к празднику, тем выше стоимость услуг: в прошлом году в 20-х числах декабря заказ Деда Мороза на дом стоил до 5000 руб. за час, а в саму новогоднюю ночь — до 10 000 руб.

В целом в ноябре спрос на услуги новогодних аниматоров вырос на 56% год к году. Наибольший всплеск интереса зафиксирован в Ярославле (спрос +122%) и Тюмени (+116%). Спад зафиксирован в Сургуте (-5%) и Саратове (-10%).

В сервисе уточнили, что большинство аниматоров в связи с пандемией указывают наличие QR-кода.

«В целом наличие кода для работы Дедушкой Морозом не обязательно, тем более, что на стоимость услуг аниматоров оно не влияет», — добавили в Avito.

Ранее исследование компании Ipsos показало, что почти половина россиян хотели бы получить в подарок на Новый год деньги (47%). l Далее следуют сюрпризы, впечатления (37%), гаджеты, электроника (34%), косметика и парфюмерия (29%), техника для дома (29%) и подарочные сертификаты (26%). Каждый пятый (20%) хотел бы получить в подарок путешествие.