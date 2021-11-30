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Леонардо Ди Каприо продал особняк в Малибу за $10,3 млн

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Mario Anzuoni/Reuters

Американский актер Леонардо Ди Каприо продал особняк в престижном калифорнийском районе Карбон-Бич в Малибу за $10,3 млн (769,1 млн руб.). О сделке пишет портал по поиску элитной недвижимости Mansion Global.

Дом был построен в 1950 году и расположен на берегу Тихого океана. Его общая площадь 162 кв. м, у дома несколько террас, три спальни, где есть раздвижные стеклянные окна и двери от пола до потолка. Из окон открывается вид на берег. Также в доме есть лестница, которая соединяет его с пляжем.

Актер владел домом с 1998 года и купил всего за $1,6 млн. В 2016 году он уже выставлял его на продажу, но продать его так и не получилось. После этого его смогли сдать за $25 тыс. в месяц. Повторно же дом выставили на продажу в сентябре 2021 года.

Ди Каприо уже выставлял свою недвижимость на продажу. Так, бывшая квартира американского актера в Нью-Йорке была предлагалась за $8,5 млн. Апартаменты площадью чуть больше 340 квадратных метров расположены в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года постройки.

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