Путин: рост ВВП за девять месяцев составил 4,6%

Рост ВВП России за 9 месяцев составил 4,6%, по итогам года ожидается 4,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Благодаря ответственным просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь-сентябрь текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%, по итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», — сказал Путин.

Ранее российский лидер подписал закон о повышении до 10% ВВП объема Фонда национального благосостояния России (ФНБ), при котором из него можно начинать тратить деньги. В настоящий момент данная планка находится на уровне 7%. Данный закон предлагает со следующего года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100%. Сейчас 50% доходов от указанных акцизов поступают в федеральный бюджет и 50% в региональные. Федеральный закон, подписанный российским президентом, был принят Государственной думой 17 ноября текущего года. Документ одобрен Советом Федерации 19 ноября.