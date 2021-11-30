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СберБанк открыл «Аэрофлоту» пятилетнюю кредитную линию на 46 млрд рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости

СберБанк открыл кредитную линию ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» в размере 46 млрд рублей.

Об этом во вторник, 30 ноября, заявил старший вице-президент СберБанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.

Кредитная линия открыта на 5 лет под обеспечение в виде государственной гарантии РФ.

Отмечается, что средства направят на финансирование работы российского авиаперевозчика в 2022 году.

Шеметов напомнил, что «Аэрофлот» — ключевой партнер Сбера в области авиаперевозок.

«Мы рады продолжить финансирование компании, которое будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса нашего партнера и укреплению его позиций на рынке авиаперевозок», - выразил надежду руководитель SberCIB.

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