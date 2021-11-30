Цена за баррель нефти упала ниже $71

Цена за баррель нефти упала до $71 впервые с 10 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

При этом, цена на январские фьючерсы WTI опустилась до $67,01 за баррель. Снижение цены на нефть эксперты объясняют решением продавать нефть из резерва Соединенных Штатов.

До этого на бирже ICE цена нефти марки Brent достигла $75,18 за баррель.

Страны ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти в январе. Среди причин этого решения называются ограниченные свободные мощности у России, снижение стоимости нефти из-за информации о новом штамме коронавируса и планы крупных импортеров по выпуску стратегических запасов на рынок.

По данным агентства, среднесуточная добыча нефти в ноябре составила 10,89 млн баррелей, что на 0,49% больше показателей добычи в октябре.