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Цена за баррель нефти упала ниже $71

Цена на нефть упала до $71 впервые с 10 сентября

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Цена за баррель нефти упала до $71 впервые с 10 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

При этом, цена на январские фьючерсы WTI опустилась до $67,01 за баррель. Снижение цены на нефть эксперты объясняют решением продавать нефть из резерва Соединенных Штатов.

До этого на бирже ICE цена нефти марки Brent достигла $75,18 за баррель.

Страны ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти в январе. Среди причин этого решения называются ограниченные свободные мощности у России, снижение стоимости нефти из-за информации о новом штамме коронавируса и планы крупных импортеров по выпуску стратегических запасов на рынок.

По данным агентства, среднесуточная добыча нефти в ноябре составила 10,89 млн баррелей, что на 0,49% больше показателей добычи в октябре.

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