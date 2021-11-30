Новогодние елки в России за год подорожали на треть

Цены на искусственные елки в 2021 году выросли практически на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ритейлеров.

Искусственные елки в России в этом году подорожали из-за того, что значительно увеличились расходы на сырье и логистику, кроме того выросла стоимость настоящих деревьев.

«Отпускные цены в этом году выросли в среднем на 15%. В целом, в зависимости от производителя цены выросли от 5 до 30%», — рассказала совладелица «Максидома» Мария Евневич.

Цены на искусственные ели в «Максидоме» начинаются от 279 рублей за маленькую настольную елку длиной 30 см и достигают 30 тыс. рублей за четырехметровую.

Большинство ритейлеров сходятся во мнении, что искусственные ели дорожают из-за изменения валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция выросла в цене как минимум на 40%, а грузоперевозки на 20%.

Евневич уверяет, что магазины будут сдерживать резкий рост цен на искусственные ели, в том числе и за счет своей прибыли.

Искусственная литая ель высотой 1,8 м на Новый год в среднем стоит 20 тыс. рублей, комбинированная с литыми ветками — 12 тыс. рублей, простая пленочная — 7 тыс. рублей.

В декабре 2020 года продажи новогодних елок и игрушек в России выросли по сравнению с декабрем 2019 года. В среднем в декабре 2020 года елка стоила 5339 рублей, это на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.