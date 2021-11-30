В России могут отменить НДС на продукты для благотворительности

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали прорабатывать вопрос об освобождении производителей от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на ответ министерства на соответствующую инициативу организации «Фудшеринг».

Организация предложила внести поправки в статью 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Предлагается снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если товары будут на безвозмездной основе отдаваться нуждающимся людям.

Согласно нынешнему законодательству, участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить до 20% налога от стоимости продукции.

В «Фудшеринге» указали, что, участие в благотворительности обходится компаниям обходится дороже, чем отправка еды на свалки. Это приводит к тому, что на мусорных полигонах ежегодно оказываются тонны еды. Если же отменить НДС, указывает организация, то каждый год можно не менее одного миллиона тонн еды в год пойдет не на мусорку, а сможет обеспечить 18 млн нуждающихся.

В Минпромторге поддерживают идею, отметив, что инициатива сможет помощь огромному числу людей без привлечения бюджетных средств.