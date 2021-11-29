Запасы газа на Украине за неделю упали до 16,4 млрд кубометров

Подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине заполнены на 52,9%, а запасы топлива составляют 16,4 млрд кубометров. Об этом заявила компания-оператор ПХГ «Укртрансгаз».

Отмечается, что за неделю запасы газа упали на 0,5 млрд кубометров (3%).

Ранее сообщалось, что украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%, на 13 ноября объем топлива составляет 17,45 млрд кубометров. Эти запасы газа были почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Закачка в газовые хранилища Украины была прекращена с 4 октября. К началу отопительного сезона 2021-2022 в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Власти страны утверждали, что этих запасов хватит, чтобы пережить отопительный сезон без проблем.

Глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что страну ждет «новое дно» из-за экономического кризиса. По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для Украины. Всему виной уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.