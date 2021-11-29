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В «Газпроме» не ждут скорого снижения цен на газ в Европе

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заметного снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы не ожидается. Об этом заявил руководитель одного из департаментов компании «Газпром» Александр Иванников, сообщает ТАСС.

При этом, отметил он, в третьем квартале ситуация на европейском рынке была непривычной — на фоне высоких цен наблюдалось сокращение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Даже являясь прямыми бенефициарами текущий конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в 1000 долларов США за 1 тыс. кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», — сказал Иванников.

Ранее сообщалось, что «Газпром» за первые девять месяцев 2021 года заработал рекордные 1,5 трлн рублей, что превышает прибыль за любой календарный год за всю историю компании. За аналогичный период 2020 года «Газпром» отчитался о чистом убытке в размере 202 млрд рублей. По итогам текущего года из-за роста цен поставок в Европу, результаты могут еще улучшиться.

Экспортная цена газа в третьем квартале 2021 года в среднем составила $304 за тыс. кубометров. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая выручка от продажи газа за три квартала 2021 года увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она превышает 3,4 трлн рублей.

В недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги президент России Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе бесперебойно поставлять природный газ в Европу, в том числе с помощью «Северного потока — 2».

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